В РЖД пообещали сохранить панно из старого здания Фото: URA.RU

В «Российских железных дорогах» решили вместо реконструкции здания ЖД-вокзала в Сургуте, просто снести его и построить новый. Демонтаж здания начнется после того, как будет возведен временный павильон для посетителей. Об этом URA.RU рассказал заместитель начальника СвЖД по строительству Олег Энгель.

«Это решение [о сносе вокзала] было принято на совместном совещании с администрацией города. Изначально хотели сносить половину здания, реконструировать ее, а потом сносить другую часть. Принято решение построить как в Пыть-яхе павильон, а после чего провести демонтаж [здания вокзала] и уже приступить к полноценному строительству нового здания», — добавил Энгель.

Сколько средств потребуется на выполнение всех работ в СвЖД не уточнили, отметили лишь сроки завершения объекта. Новый вокзал в городе появится в 2025 году. Что же касается временного павильона, то его начнуть строить в следующем месяце и закончат к осени. Рассчитан он будет на сто сидячих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что в РЖД ищут подрядчика для реконструкции вокзала в Сургуте. Случилось это после отмены итогов конкурса ФАС намерены заново разыграть на торгах аукцион по реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте.