AZUR air запускает рейсы из Екатеринбурга в Сочи

24 мая 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air с 26 мая откроет направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. «С 26 мая откроется направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам», — передает Интерфакс. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой.

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air с 26 мая откроет направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. «С 26 мая откроется направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам», — передает Интерфакс. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой.