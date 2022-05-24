AZUR air запускает рейсы из Екатеринбурга в Сочи

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, боинг, azur air, азур эйр, авиакомпания azur air, боинг 777-300, boeing 777-300ER
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю Фото:

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air с 26 мая откроет направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

«С 26 мая откроется направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам», — передает Интерфакс.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой.

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Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air с 26 мая откроет направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю. «С 26 мая откроется направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам», — передает Интерфакс. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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