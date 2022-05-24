AZUR air запускает рейсы из Екатеринбурга в Сочи

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю
Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air с 26 мая откроет направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю.
«С 26 мая откроется направление Екатеринбург-Сочи. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам», — передает Интерфакс.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой.
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