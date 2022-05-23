В тюменской школе распространили данные о сироте с ВИЧ

24 мая 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Тайну девочки узнали одноклассники, и ребенка начали травить (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пятнадцатилетнюю девочку, зараженную ВИЧ, затравили в школе, когда узнали о ее диагнозе. Подросток поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам. «Несовершеннолетняя 2005 года рождения, с диагнозом ВИЧ, обучается в одной из школ Тюмени. Она проживает с бабушкой, родители умерли. В 2020 году девочка решила рассказать о своем диагнозе близкой подруге. После этого она подверглась буллингу со стороны учеников», — цитируют главврача тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова на сайте радиостанции «Говорит Москва». По данным медика, ни опекун, ни педагоги никак не помогли ребенку. Тогда девочка самостоятельно обратилась к психологу СПИД-центра. Вместе с социальным работником сотрудник провел работу с подростком и ее классным руководителем, после чего ситуация стабилизировалась. Спустя два года девочка продолжает учиться в той же школе, буллинг в ее отношении прекратился. Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Тюменской области провел исследование среди подростков. Выяснилось, что около 15% школьников региона думают, что ВИЧ могут передавать насекомые.

Пятнадцатилетнюю девочку, зараженную ВИЧ, затравили в школе, когда узнали о ее диагнозе. Подросток поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам. «Несовершеннолетняя 2005 года рождения, с диагнозом ВИЧ, обучается в одной из школ Тюмени. Она проживает с бабушкой, родители умерли. В 2020 году девочка решила рассказать о своем диагнозе близкой подруге. После этого она подверглась буллингу со стороны учеников», — цитируют главврача тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова на сайте радиостанции «Говорит Москва». По данным медика, ни опекун, ни педагоги никак не помогли ребенку. Тогда девочка самостоятельно обратилась к психологу СПИД-центра. Вместе с социальным работником сотрудник провел работу с подростком и ее классным руководителем, после чего ситуация стабилизировалась. Спустя два года девочка продолжает учиться в той же школе, буллинг в ее отношении прекратился. Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Тюменской области провел исследование среди подростков. Выяснилось, что около 15% школьников региона думают, что ВИЧ могут передавать насекомые.