23 мая 2022

В тюменской школе распространили данные о сироте с ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, девушка, подросток, одиночество
Тайну девочки узнали одноклассники, и ребенка начали травить (архивное фото) Фото:

Пятнадцатилетнюю девочку, зараженную ВИЧ, затравили в школе, когда узнали о ее диагнозе. Подросток поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам.

«Несовершеннолетняя 2005 года рождения, с диагнозом ВИЧ, обучается в одной из школ Тюмени. Она проживает с бабушкой, родители умерли. В 2020 году девочка решила рассказать о своем диагнозе близкой подруге. После этого она подверглась буллингу со стороны учеников», — цитируют главврача тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова на сайте радиостанции «Говорит Москва».

По данным медика, ни опекун, ни педагоги никак не помогли ребенку. Тогда девочка самостоятельно обратилась к психологу СПИД-центра. Вместе с социальным работником сотрудник провел работу с подростком и ее классным руководителем, после чего ситуация стабилизировалась. Спустя два года девочка продолжает учиться в той же школе, буллинг в ее отношении прекратился.

Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Тюменской области провел исследование среди подростков. Выяснилось, что около 15% школьников региона думают, что ВИЧ могут передавать насекомые.

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Пятнадцатилетнюю девочку, зараженную ВИЧ, затравили в школе, когда узнали о ее диагнозе. Подросток поделилась личной историей с подругой, а та рассказала ее одноклассникам. «Несовершеннолетняя 2005 года рождения, с диагнозом ВИЧ, обучается в одной из школ Тюмени. Она проживает с бабушкой, родители умерли. В 2020 году девочка решила рассказать о своем диагнозе близкой подруге. После этого она подверглась буллингу со стороны учеников», — цитируют главврача тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимира Романова на сайте радиостанции «Говорит Москва». По данным медика, ни опекун, ни педагоги никак не помогли ребенку. Тогда девочка самостоятельно обратилась к психологу СПИД-центра. Вместе с социальным работником сотрудник провел работу с подростком и ее классным руководителем, после чего ситуация стабилизировалась. Спустя два года девочка продолжает учиться в той же школе, буллинг в ее отношении прекратился. Ранее URA.RU писало, что департамент здравоохранения Тюменской области провел исследование среди подростков. Выяснилось, что около 15% школьников региона думают, что ВИЧ могут передавать насекомые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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