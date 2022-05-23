Сотрудника прокуратуры, по данным источников, остановили 24 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 24 мая, по данным источников URA.RU, сотрудники ГИБДД остановили машину высокопоставленного сотрудника транспортной прокуратуры, так как его подозревали в нахождении в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с силовыми структурами региона.

«Транспортный прокурор рано утром попался гаишникам. Он отказался от медосвидетельствования, но пахло от него сильно. Отказ зафиксировали», — рассказал источник.

Второй источник из той же сферы подтвердил URA.RU эту информацию. URA.RU направило запрос по теме в областное УГИБДД. В пресс-службе ведомства сообщили, что ответят на запрос в течение семи дней.

По номеру телефона, указанному на сайте Уральской транспортной прокуратуры, с представителем пресс-службы связаться не удалось. Он принадлежал сотруднику из другого отдела. На почту пресс-службы был направлен запрос. На момент написания новости ответ не был получен. Также, на момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до сотрудников Курганской транспортной прокуратуры.

Ранее за нетрезвую езду водительских прав лишили судью Кетовского районного суда Владимира Балакина. Содержание алкоголя в крови показало более 0,4 граммов, но появилась версия, что алкоголь в крови мог вызвать корвалол.