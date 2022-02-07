07 февраля 2022
04 февраля 2022

Курганского судью лишили водительских прав за нетрезвую езду

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, приговор, зал суда, судебное заседание, судья, триколор
Курганского судью Владимира Балакина лишили прав Фото:

В Курганской области судью Кетовского районного суда Владимира Балакина лишили водительских прав. Основанием стало нетрезвое вождение. О постановлении мирового суда URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского областного суда.

«По постановлению мирового судьи Балакин признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 ст. 12.8 КоАП [„Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения“]. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев», — пояснили в суде.

Там также добавили, что ранее решением квалификационной коллегии судей Курганского областного суда Балакину за совершение дисциплинарного поступка объявлено предупреждение. Решение коллегии не обжаловалось. Оно вступило в законную силу. По данным мирового суда, Балакин уже сдал водительское удостоверение и оплатил штраф, исполнив постановление мирового судьи добровольно.

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвого судью Кетовского районного суда сотрудники ГИБДД задержали в Кургане на улице Ленина 18 мая 2021 года. Содержание алкоголя в крови показало более 0,4 граммов (безопасная — не более 0,3 — прим.ред.). Разбирательством инцидента с лицом, обладающим специальным статусом, занималась прокуратура. Согласно проведенной проверке, появилась версия, что алкоголь в крови мог вызвать корвалол.

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В Курганской области судью Кетовского районного суда Владимира Балакина лишили водительских прав. Основанием стало нетрезвое вождение. О постановлении мирового суда URA.RU рассказали в пресс-службе Курганского областного суда. «По постановлению мирового судьи Балакин признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 ст. 12.8 КоАП [„Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения“]. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок один год и шесть месяцев», — пояснили в суде. Там также добавили, что ранее решением квалификационной коллегии судей Курганского областного суда Балакину за совершение дисциплинарного поступка объявлено предупреждение. Решение коллегии не обжаловалось. Оно вступило в законную силу. По данным мирового суда, Балакин уже сдал водительское удостоверение и оплатил штраф, исполнив постановление мирового судьи добровольно. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвого судью Кетовского районного суда сотрудники ГИБДД задержали в Кургане на улице Ленина 18 мая 2021 года. Содержание алкоголя в крови показало более 0,4 граммов (безопасная — не более 0,3 — прим.ред.). Разбирательством инцидента с лицом, обладающим специальным статусом, занималась прокуратура. Согласно проведенной проверке, появилась версия, что алкоголь в крови мог вызвать корвалол.
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