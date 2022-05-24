Мэрия нашла, из-за кого Захарова и Соловьев стыдили Екатеринбург. След ведет к депутату

24 мая 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Расследование в мэрии длилось несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Земля у драмтеатра в центре Екатеринбурга, на которой расположен загрязненный мини-водоем, замеченный официальным представителем МИД России Марией Захаровой, принадлежит ООО «Центр инвестиций». Об этом URA.RU рассказали источники в горадминистрации, знакомые с результатами кулуарных разборок. 21 мая Захарова, прибывшая в Екатеринбург, опубликовала в своем telegram-канале фото водоема, наполненного грязными бутылками. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она (пост набрал 276 тысяч просмотров). А 24 мая Соловьев заявил: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?» Захарова также заявляла, что скинула фото «двум людям в городе». «Это губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов], — уточнил источник агентства. — Орлов, который в этот момент был в Белоруссии, поручил своим подчиненным разобраться». «В итоге выяснилось, что с 2004 года участок с мини-водоемом у свердловского мингосимущества (МУГИСО) арендует ООО „Центр инвестиций“», — поделился второй инсайдер. По слухам, компания может быть связана с одним из депутатов свердловского заксобрания, чье имя не раскрывается. Учредителями «Центра инвестиций» являются Олег Качусов и Андрей Лялин. В публичном доступе контактных данных их и предприятия нет. Известно, что в начале 2022-го мэрия запретила Лялину и Качусову строить у драмтеатра павильон с кафе.

Земля у драмтеатра в центре Екатеринбурга, на которой расположен загрязненный мини-водоем, замеченный официальным представителем МИД России Марией Захаровой, принадлежит ООО «Центр инвестиций». Об этом URA.RU рассказали источники в горадминистрации, знакомые с результатами кулуарных разборок. 21 мая Захарова, прибывшая в Екатеринбург, опубликовала в своем telegram-канале фото водоема, наполненного грязными бутылками. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она (пост набрал 276 тысяч просмотров). А 24 мая Соловьев заявил: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?» Захарова также заявляла, что скинула фото «двум людям в городе». «Это губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов], — уточнил источник агентства. — Орлов, который в этот момент был в Белоруссии, поручил своим подчиненным разобраться». «В итоге выяснилось, что с 2004 года участок с мини-водоемом у свердловского мингосимущества (МУГИСО) арендует ООО „Центр инвестиций“», — поделился второй инсайдер. По слухам, компания может быть связана с одним из депутатов свердловского заксобрания, чье имя не раскрывается. Учредителями «Центра инвестиций» являются Олег Качусов и Андрей Лялин. В публичном доступе контактных данных их и предприятия нет. Известно, что в начале 2022-го мэрия запретила Лялину и Качусову строить у драмтеатра павильон с кафе.