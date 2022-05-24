Соловьев назвал думу Екатеринбурга курятником и закудахтал. Видео

24 мая 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

На сей раз гнев ведущего вызвали власти Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Телеведущий Владимир Соловьев в своем утреннем эфире «Соловьев.LIVE» раскритиковал городские власти Екатеринбурга, назвав их курятником. Гнев ведущего вызвало фото набережной реки Исеть, которое опубликовала во время своего визита на Урал представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадре видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его? Все устраивает городскую думу в Екатеринбурге? Я понимаю, это ведь не письма писать Соловьеву, это ведь своим городом заниматься. Вам не стыдно, городские власти? Городская дума напишет письмо протеста, закудахчет опять?», — на этом моменте эфира Соловьев в буквальном смысле закудахтал. Не успокоившись, журналист продолжил развитие темы. «Прямо в курятник попал. Ну, кудахтайте дальше. Напишите письмо в прокуратуру: „Соловьев нас обозвал курятником“», — посоветовал екатеринбургским властям телеведущий. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал свердловские власти за отсутствие четкой позиции относительно спецоперации России на Украине. Он призывал губернатора Евгения Куйвашева выразить свое мнение об операции. В своих высказываниях ведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Многие свердловчане выступили в защиту родного региона. Так, бард Александр Новиков в своем обращении к Соловьеву посоветовал «фильтровать хрюканину».

Телеведущий Владимир Соловьев в своем утреннем эфире «Соловьев.LIVE» раскритиковал городские власти Екатеринбурга, назвав их курятником. Гнев ведущего вызвало фото набережной реки Исеть, которое опубликовала во время своего визита на Урал представитель МИД РФ Мария Захарова. На кадре видно, что место, за которое боролись противники строительства храма святой Екатерины, завалено бутылками и мусором. «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его? Все устраивает городскую думу в Екатеринбурге? Я понимаю, это ведь не письма писать Соловьеву, это ведь своим городом заниматься. Вам не стыдно, городские власти? Городская дума напишет письмо протеста, закудахчет опять?», — на этом моменте эфира Соловьев в буквальном смысле закудахтал. Не успокоившись, журналист продолжил развитие темы. «Прямо в курятник попал. Ну, кудахтайте дальше. Напишите письмо в прокуратуру: „Соловьев нас обозвал курятником“», — посоветовал екатеринбургским властям телеведущий. Ранее Владимир Соловьев не раз критиковал свердловские власти за отсутствие четкой позиции относительно спецоперации России на Украине. Он призывал губернатора Евгения Куйвашева выразить свое мнение об операции. В своих высказываниях ведущий назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Многие свердловчане выступили в защиту родного региона. Так, бард Александр Новиков в своем обращении к Соловьеву посоветовал «фильтровать хрюканину».