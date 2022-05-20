Захарова припомнила екатеринбуржцам сквер у драмтеатра. «Селезень кремень»

21 мая 2022 в 21:52 Размер текста - 17 +

Захарова удивилась тому, насколько грязно возле сквера, который так защищали от строительства храма жители Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, насколько сейчас грязная территория вокруг сквера, в котором в 2019 году планировалось построить храм Святой Екатерины. О протестах она вспомнила во время того, как ее спросили о важности для России идеологии. Вопрос был задан во время встречи битвы ораторов в Екатеринбурге. «Когда приехали, я спросила: „Скажите пожалуйста, та история вокруг храма. Где это должно было быть?“. Сказали, на набережной. Я вчера вышла на эту набережную и только потом вспомнила об этой истории», — рассказала представитель МИД РФ. Она заявила, что дошла до фонтана у Драмтеатра и места, где должен был расположиться храм. По словам Захаровой, она увидел пруд, в котором сидел селезень в окружении большого количества пустых бутылок из-под алкоголя. «А вокруг ходят мамы с колясками. Когда сносили забор, помните, забор сносили с главным девизом „Не мешайте нам гулять с колясками“? Вот такая гора. У меня есть фотография, я не вру», — заявила Захарова. После лекции в рамках битвы ораторов представитель МИД России выложила те самые фотографии загрязненного пространства возле театра драмы. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха. Селезень кремень», — подписала фотографии Захарова. В мае 2019 года несколько сотен жителей Екатеринбурга вышли на прогулку в сквер возле театра драмы, чтобы не допустить строительство храма Святой Екатерины. Позже акция переросла в крупные акции протеста. Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению предложила провести голосование 13 октября, на котором было решено перенести строительство храма на площадку бывшего приборостроительного завода. Захарова выступила с лекцией во время битвы ораторов, которая проходила в Екатеринбурге на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Здесь же читала лекцию медиа-менеджер Тина Канделаки. Во время встречи представитель МИД РФ успела заступиться за итальянский дом Владимира Соловьева и виллу президента Украины Владимира Зеленского, находящейся в Крыму, а также заявила, что выездной брифинг МИД РФ пройдет летом 2022 года в Екатеринбурге. Захарову впечатлила гора пустых бутылок в центре Екатеринбурга Фото: teleram-канал Марии Захаровой Тот самый «селезень кремень» Фото: teleram-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, насколько сейчас грязная территория вокруг сквера, в котором в 2019 году планировалось построить храм Святой Екатерины. О протестах она вспомнила во время того, как ее спросили о важности для России идеологии. Вопрос был задан во время встречи битвы ораторов в Екатеринбурге. «Когда приехали, я спросила: „Скажите пожалуйста, та история вокруг храма. Где это должно было быть?“. Сказали, на набережной. Я вчера вышла на эту набережную и только потом вспомнила об этой истории», — рассказала представитель МИД РФ. Она заявила, что дошла до фонтана у Драмтеатра и места, где должен был расположиться храм. По словам Захаровой, она увидел пруд, в котором сидел селезень в окружении большого количества пустых бутылок из-под алкоголя. «А вокруг ходят мамы с колясками. Когда сносили забор, помните, забор сносили с главным девизом „Не мешайте нам гулять с колясками“? Вот такая гора. У меня есть фотография, я не вру», — заявила Захарова. После лекции в рамках битвы ораторов представитель МИД России выложила те самые фотографии загрязненного пространства возле театра драмы. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха. Селезень кремень», — подписала фотографии Захарова. В мае 2019 года несколько сотен жителей Екатеринбурга вышли на прогулку в сквер возле театра драмы, чтобы не допустить строительство храма Святой Екатерины. Позже акция переросла в крупные акции протеста. Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению предложила провести голосование 13 октября, на котором было решено перенести строительство храма на площадку бывшего приборостроительного завода. Захарова выступила с лекцией во время битвы ораторов, которая проходила в Екатеринбурге на площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Здесь же читала лекцию медиа-менеджер Тина Канделаки. Во время встречи представитель МИД РФ успела заступиться за итальянский дом Владимира Соловьева и виллу президента Украины Владимира Зеленского, находящейся в Крыму, а также заявила, что выездной брифинг МИД РФ пройдет летом 2022 года в Екатеринбурге.