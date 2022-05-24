Владельцы тюменских торговых центров избавляются от своих активов

Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей.
«В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина.
По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию.
По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.
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Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей. «В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина. По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию. По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.