Владельцы тюменских торговых центров избавляются от своих активов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка документов в ТЦ Галерея Вояж. Тюмень, торговый центр, подростки, тц, галерея вояж, тц галерея вояж
За объекты владельцы ТЦ хотят получить до миллиарда рублей (архивное фото) Фото:

Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей.

«В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина.

По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию.

По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени»
Подписаться
Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей. «В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина. По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию. По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...