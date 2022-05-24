Владельцы тюменских торговых центров избавляются от своих активов

24 мая 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

За объекты владельцы ТЦ хотят получить до миллиарда рублей (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей. «В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина. По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию. По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.

Собственники нескольких торговых центров Тюмени хотят продать бизнес, но делают это скрытно от общественности. Цены на объекты достигают миллиарда рублей. «В Тюмени сейчас рассматривают продажу собственники 4-5 крупных и средних торговых центров. Цена объектов варьируется от 260 миллионов до миллиарда рублей», — сообщает издание «РБК Тюмень», со ссылкой на руководителя направления продажи и аренды коммерческих помещений компании «Этажи» Антона Лескина. По словам эксперта, найти объявления о продаже таких объектов в открытом доступе нелегко. Владельцы центров не афишируют свои намерения, так как этот сегмент нацелен исключительно на крупных инвесторов и определенную целевую аудиторию. По данным сервиса «Авито», в первом квартале 2022 года число объявлений о продаже готового бизнеса в Тюмени выросло на 4%, а спрос за год — на 20%. Как ранее писало URA.RU, аналитики признали тюменский бизнес одним из самых дорогих в России.