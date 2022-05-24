В свердловском городе возмутились состоянием туалетов в школе

24 мая 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Родители школьников Лесного возмущаются состоянием туалетов в школе №73 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Лесного (Свердловская область), чьи дети ходят в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73», пожаловались на состояние туалетов в учебном заведении. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Сегодня на первом этаже в туалете школы произошла протечка. Такое случается постоянно. Невозможно сходить в туалет на перемене. Двери в кабинках не закрываются», — пожаловался родитель, чей ребенок учится в школе №73. Также взрослые отмечают, что в туалетной комнате постоянно отсутствуют средства личной гигиены. «В туалете постоянно нет туалетной бумаги. Также всегда отсутствует мыло. Детям нечем подтереться и нечем вымыть руки», — посетовала собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в учебное заведение. На звонок корреспондента никто не ответил. В администрации городского округа «Город Лесной» получить оперативный комментарий также не удалось — звонок журналиста остался без ответа. Ранее URA.RU писало, что Озерская школа №32 стала одним из пятерых победителей конкурса на самый плохой туалет в стране. В рамках акции «Терпеть нельзя учиться!», проводимой брендом Domestos, победителям за счет компании сделают ремонт в санузлах.

Жители Лесного (Свердловская область), чьи дети ходят в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73», пожаловались на состояние туалетов в учебном заведении. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Сегодня на первом этаже в туалете школы произошла протечка. Такое случается постоянно. Невозможно сходить в туалет на перемене. Двери в кабинках не закрываются», — пожаловался родитель, чей ребенок учится в школе №73. Также взрослые отмечают, что в туалетной комнате постоянно отсутствуют средства личной гигиены. «В туалете постоянно нет туалетной бумаги. Также всегда отсутствует мыло. Детям нечем подтереться и нечем вымыть руки», — посетовала собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в учебное заведение. На звонок корреспондента никто не ответил. В администрации городского округа «Город Лесной» получить оперативный комментарий также не удалось — звонок журналиста остался без ответа. Ранее URA.RU писало, что Озерская школа №32 стала одним из пятерых победителей конкурса на самый плохой туалет в стране. В рамках акции «Терпеть нельзя учиться!», проводимой брендом Domestos, победителям за счет компании сделают ремонт в санузлах.