Пермские власти боятся планировать бюджет

Ни один крупнейший налогоплательщик не может дать прогноз по налогу на прибыль, заявила Ольга Антипина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Направление в расходы бюджета сверхплановых поступлений по налогу на прибыль в пермском правительстве считают неосторожным решением. Ситуация сегодня такова, что, возможно, это все поступления по этому виду налогу до конца года. Об этом на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 24 мая заявила первый вице-премьер Ольга Антипина, передает корреспондент URA.RU.

«На сегодня, особенно учитывая политическую ситуацию, мы не понимаем: те средства, которые мы получили по налогу на прибыль — это платежи до конца этого месяца? До конца полугодия? Или вообще все, что мы получили, — это платежи до конца года? Поэтому направлять сегодня в расходы те доходы, которые мы получили по налогу на прибыль, мы считаем очень неосторожным шагом», — заявила Антипина.

Она отметила, что ни один из крупнейших налогоплательщиков Пермского не может дать минфину оценку, «сколько они получат прибыли и сколько заплатят налога». Это, по ее словам, один из самых «волатильных источников дохода».

По итогам первого квартала Пермский край перевыполнил план по доходам на 33%. С предложением направить эти деньги на новые статьи расходов выступил депутат Александр Третьяков. Жители, отметил он, требуют и просят изменений. А регион складывает деньги «в кубышку». Хотя мог бы направить средства «в экономику».

Антипина добавила, что власти не трогают только поступления по налогу на прибыль. Остальные «сверхдоходы» они намерены перераспределить по расходным статьям в июне.