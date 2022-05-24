Жителям Сургута грозят огромные пробки летом из-за планов мэрии

Ремонт дороги продлится все лето Фото: Артем Ковтун © URA.RU

Летом в Сургуте жителям грозят автомобильные пробки в районе железнодорожного вокзала. Это связано с планами мэрии начать ремонт дороги на данном участке. Об этом URA.RU стало известно в ходе пресс-конференции «Дорожная кампания 2022.Технологии ремонта и перечень объектов», проходившей в администрации города.

«Планируем перекрывать улицу Привокзальную полностью до железнодорожного вокзала. Надеюсь, к этому моменту основные работы [на Крылова] коллеги из „Северавтодор“ выполнят, потому что трафик пойдет через их участок, который будет стеснять именно движение транспорта. Но иначе работы выполнить невозможно», — пояснил заместитель главного инженера СК «ЮвиС» Антон Суворов

Суть в том, что параллельные улицы Крылова и Привокзальную, начнут ремонтировать в начале лета. Проезд останется только один, по Крылова, что грозит формированием там пробок. «Участок [на Крылова] 909 метров, там двухполосное движение, разделительных зон нет. Это как раз узкая часть улицы Крылова и там будет реверсивное движение», — рассказал URA.RU представитель АО ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский.

Что же касается Привокзальной, то там подрядчик обещал завершить основные работы, как можно быстрей. По контракту ремонт магистрали рассчитан на два года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за ремонта дороги жители Сургута вынуждены ездить через лес. Из-за ремонта полотна на автодороге Сургут-Лянтор, жителям двух населенных пунктов, не желающим стоять в огромной пробке, приходится искать объезд.