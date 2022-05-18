Из-за ремонта дороги жители Сургута вынуждены ездить через лес

Местные рассказывают, что в противном случае в пробке простоять можно больше часа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Из-за ремонта полотна на автодороге Сургут-Лянтор, жителям двух населенных пунктов, не желающим стоять в огромной пробке, приходится объезжать ее через лес по грунтовым дорогам. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Речь идет об участке дороги на выезде из Сургута, рядом с дачным кооперативом Победит. Чтобы объехать ремонтируемый участок и не стоять в пробке, нужно ехать через лес и грунтовку. Маршруты легко найти на картах и в местных соцсетях», — добавил житель Сургута Дмитрий Савельев.

При этом о начале ремонтных работ окружной департамент дорожного хозяйства предупреждал жителей заранее. В местной полиции URA.RU объяснили, что ситуацию с пробкой, которую через лес вынуждены объезжать жители, оперативно разрешить не удасться. «Ну что сделаешь? Дорожные работы. Там по светофору движение. Они там светофоры поставили и пускают потоками. Сначала одну сторону, потом вторую», — объяснила инспектор пропаганды ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району Элла Киселева.

Выяснить точные сроки окончания ремонтной кампании на момент публикации заметки журналисту URA.RU не удалось. По номерам телефонов, указанных на сайте окружного департамента дорожного хозяйства ХМАО, корреспонденту агентства не ответили.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти ХМАО выделили 115 миллионов рублей на ремонт трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. В народе ее также называют «трассой смерти» из-за большого числа ДТП.