В Тюмени пропал молодой человек, нуждающийся в медпомощи. Фото

24 мая 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Молодой человек ушел из дома 23 мая, его местонахождение неизвестно (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину, который утром ушел из дома по улице Харьковской и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». Молодой человек нуждается в медицинской помощи.



«Внимание, пропал человек! Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения, 23 мая в 8:00 ушел из дома по улице Харьковская в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Молодой человек был одет в серо-черную джинсовую куртку, в черную толстовку и спортивные джинсы черного цвета. На вид ему 28 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка и светло-русые волосы. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911. Фото: группа поискового отряда «Белая-Сова Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину, который утром ушел из дома по улице Харьковской и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». Молодой человек нуждается в медицинской помощи. «Внимание, пропал человек! Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения, 23 мая в 8:00 ушел из дома по улице Харьковская в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Молодой человек был одет в серо-черную джинсовую куртку, в черную толстовку и спортивные джинсы черного цвета. На вид ему 28 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка и светло-русые волосы. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.