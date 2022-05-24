24 мая 2022

В Тюмени пропал молодой человек, нуждающийся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
Молодой человек ушел из дома 23 мая, его местонахождение неизвестно (архивное фото) Фото:

В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину, который утром ушел из дома по улице Харьковской и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

«Внимание, пропал человек! Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения, 23 мая в 8:00 ушел из дома по улице Харьковская в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики.

Молодой человек был одет в серо-черную джинсовую куртку, в черную толстовку и спортивные джинсы черного цвета. На вид ему 28 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка и светло-русые волосы.

Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.

Фото:
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В Тюмени разыскивают 28-летнего мужчину, который утром ушел из дома по улице Харьковской и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень». Молодой человек нуждается в медицинской помощи. «Внимание, пропал человек! Петров Игорь Викторович, 1993 года рождения, 23 мая в 8:00 ушел из дома по улице Харьковская в городе Тюмени, и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — сообщают поисковики. Молодой человек был одет в серо-черную джинсовую куртку, в черную толстовку и спортивные джинсы черного цвета. На вид ему 28 лет, рост 180-185 сантиметров, плотного телосложения, короткая стрижка и светло-русые волосы. Любую информацию о местоположении тюменца можно сообщить на номер 112. Также связаться можно с волонтерами — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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