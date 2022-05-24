Уроженец Златоуста сыграл в сериале про смертельный вирус

Актер из Златоуста стал героем сериала по мотивам романа «Вангозеро» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Премьера второго сезона сериала «Эпидемия» состоится на телеканале ТНТ 30 мая. Одну из главных ролей в сериале сыграл актер Александр Робак, который родом из Златоуста.

«Завтра Александр едет на съемки в Киров. У актера сейчас напряженный съемочный график», — рассказали URA.RU представители артиста.

Сериал снят по мотивам романа «Вангозеро» писательницы Яны Вагнер. Он рассказывает о москвичах, пораженных неизвестным вирусом. Спасаясь от болезни, главный герой Сергей вместе с семьей отправляется в Карелию. А Александр Робак играет соседа Сергея.

Александр Робак в 16 лет, в 1990 году, покинул родной Златоуст. Закончил театральное училище в Ярославле и отправился покорять Москву. На счету Робака более 130 работ, в том числе в качестве продюсера. Ранее URA.RU удалось поймать актера в перерыве между поездками в города России и поговорить о его работе в сериале «Домашнем арест».