24 мая 2022

МО РФ: попытки Киева угодить Западу обернулись голодом на Украине

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
Запад продолжает опустошать зернохранилища, несмотря на голод на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей на Украине страдают от недоедания. При этом власти, стремящиеся угодить странам Запада, продолжают опустошать зернохранилища. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. <…> Киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, которые <…> стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым „коридорам солидарности“», — заявил Мизинцев в ходе брифинга.

Генерал-полковник привел статистику Детского фонда ООН, согласно которой на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. Мизинцев подчеркнул, что власти Киева, как и страны Запада, абсолютно не заботятся о том, «что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. Великобритания хотела направить военные корабли в украинские порты, чтобы получить зерно. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выдвинул предположение о том, что Киев скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие.

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Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах приближается к критической, более 20% детей на Украине страдают от недоедания. При этом власти, стремящиеся угодить странам Запада, продолжают опустошать зернохранилища. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Гуманитарная обстановка в подконтрольных киевским властям регионах стремительно ухудшается и приближается к критической. <…> Киевский режим, несмотря на острый дефицит продуктов питания и угрозу продовольственного кризиса, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду странам коллективного Запада, которые <…> стремятся как можно скорее вывезти зерно из Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым „коридорам солидарности“», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. Генерал-полковник привел статистику Детского фонда ООН, согласно которой на Украине голодают 8,7 млн человек, 22,8% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания. Мизинцев подчеркнул, что власти Киева, как и страны Запада, абсолютно не заботятся о том, «что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинская сторона попыталась заблокировать подходы к морским портам посредством их минирования. Россия в свою очередь, с целью избежать жертв среди гражданских торговых кораблей других стран, приняла решение заблокировать порты, в которых находятся запасы украинского зерна. Великобритания хотела направить военные корабли в украинские порты, чтобы получить зерно. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выдвинул предположение о том, что Киев скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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