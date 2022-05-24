Единственный выход из порта Херсона в Черное море заминирован ВСУ

ВСУ заминировали выход из херсонского порта в Черное море Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные заминировали единственный выход из херсонского порта в Черное море. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован. Заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — заявил Стремоусов РИА «Новости». Он уточнил, что порт будет открыт, когда удастся полностью зачистить Очаков и всю Николаевскую область от украинских националистов.

В марте в ФСБ сообщили, что ВСУ заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Служба предупредила о риске дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземного бассейна. В Минобороны предупредили о подготовке провокации украинскими военными в Сумской области. Там бойцы ВСУ заминировали мосты, чтобы потом обвинить в их подрыве российских военных, сообщает Пятый канал.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида со стороны украинских военных. В приоритете — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.