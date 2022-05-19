Постпред РФ в ООН заподозрил Украину в расплате за оружие зерном

20 мая 2022 в 00:10 Размер текста - 17 +

Он напомнил, что, согласно заявлениям западных политиков и СМИ, продукция вывозится и железнодорожными эшелонами, и баржами по Дунаю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», — вопросил Небензя на заседании СБ ООН. Он пояснил, что у России есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а в зернохранилища европейских стран. Кроме того, Небензя предположил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это совершенно ложная информация. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выдвинул предположение о том, что западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. «В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации», — сообщил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов. В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Зерно, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, вывозится из страны самым активным образом — как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Куда же оно идет?», — вопросил Небензя на заседании СБ ООН. Он пояснил, что у России есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а в зернохранилища европейских стран. Кроме того, Небензя предположил, что Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это совершенно ложная информация. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выдвинул предположение о том, что западные партнеры Украины тестируют вооруженную технику в спецоперации с Россией. «В данное время проходит так называемый комбат-тестинг оружия западных партнеров в спецоперации», — сообщил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов. В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.