Пермский завод нашел замену импорту при производстве авиадеталей

Пермский завод объявил о дополнительном производстве авиадеталей без импортных поставок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пермском предприятии «Протон-ПМ» собираются в ближайшее время при помощи импортозамещения запустить изготовление новых частей для двигателей самолетов. Об этом сообщила пресс-служба завода, ссылаясь на замдиректора по производству Андрея Подгорнова.

Детали будут изготавливать для самолетов Ту-204/214 и Ил-96 с применением трехсменного режима работы и постепенным импортозамещением. «Наши партнеры готовы отдать нам на аутсорсинг дополнительные модули и узлы газотурбинной техники. Нам предстоит организовать трехсменный режим работы на каждом рабочем месте литейного цеха и обеспечить выпуск требуемого объема литых заготовок <…> у нас есть страховой запас почти по всем вспомогательным материалам и понимание, как заменить их на отечественные.», — приводит ТАСС слова руководителя.

Импортозамещение в производстве двигателей коснулось преимущественно вспомогательных материалов. Уже происходит замена английских, бельгийских, американских и украинских поставок отечественными аналогами.

Ранее URA.RU сообщало, что завод «Протон-ПМ» занялся поиском рабочих. Предприятию не хватало сотрудников для основного производства.

Из-за спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России. Представители власти в России ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.