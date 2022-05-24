Примаков: американцы и немцы мечтают о переезде в Россию. «Материк адекватности»

25 мая 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Глава Россотрудничества Примаков рассказал о желающих переехать в РФ американцах и немцах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Некоторые жители Америки, Германии, а также христиане с Ближнего Востока стремятся переехать в Россию. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. «К нам обратилась группа „американских американцев“, которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам. „Американские американцы“, которым осточертело „родитель 1 — родитель 2“, Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих — прим. URA.RU) — они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Примаков добавил, что о переезде также думают «потомки русских немцев». Глава Россотрудничества считает, что через некоторое время «Россия начнет восприниматься как материк адекватности». По его словам, многие иностранные граждане будут относиться к РФ, как к «огромному ковчегу-убежищу, куда можно убежать от идиотов и жить спокойно». Ранее житель Перми Алексей Папулов, застрявший в Европе, рассказал об отношении местных к русскому народу. Собеседник URA.RU не заметил к себе пренебрежительного отношения: «не было даже намека на негатив». 24 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Ее главные цели — денатификация страны и защита жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Некоторые жители Америки, Германии, а также христиане с Ближнего Востока стремятся переехать в Россию. Об этом рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков. «К нам обратилась группа „американских американцев“, которые вообще никакого отношения к России не имеют. Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам. „Американские американцы“, которым осточертело „родитель 1 — родитель 2“, Black Lives Matter (общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих — прим. URA.RU) — они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Примаков добавил, что о переезде также думают «потомки русских немцев». Глава Россотрудничества считает, что через некоторое время «Россия начнет восприниматься как материк адекватности». По его словам, многие иностранные граждане будут относиться к РФ, как к «огромному ковчегу-убежищу, куда можно убежать от идиотов и жить спокойно». Ранее житель Перми Алексей Папулов, застрявший в Европе, рассказал об отношении местных к русскому народу. Собеседник URA.RU не заметил к себе пренебрежительного отношения: «не было даже намека на негатив». 24 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Ее главные цели — денатификация страны и защита жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.