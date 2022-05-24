В свердловской автошколе продали поддельные права за 15 тысяч

25 мая 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Бывший директор автошколы продал заказчику фиктивные права на мотоцикл (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывший директор автошколы в Заречном (Свердловская область) продал поддельное водительское удостоверение на мотоцикл за 15 тысяч рублей. Его приговорили к лишению свободы на шесть с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года, сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «43-летний бывший директор автошколы продал права на мотоцикл заказчику за 15 тысяч рублей», — рассказало ведомство. При этом, заказчик не оплатил школе само обучение. Бывший директор автошколы признан виновным. Его осудили по двум уголовным статьям: коммерческий подкуп (204 УК РФ), изготовление и сбыт поддельного официального документа (327 УК РФ). Ранее URA.RU сообщало о враче, которая продавала фиктивные COVID-справки.

Бывший директор автошколы в Заречном (Свердловская область) продал поддельное водительское удостоверение на мотоцикл за 15 тысяч рублей. Его приговорили к лишению свободы на шесть с половиной лет условно с испытательным сроком четыре года, сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. «43-летний бывший директор автошколы продал права на мотоцикл заказчику за 15 тысяч рублей», — рассказало ведомство. При этом, заказчик не оплатил школе само обучение. Бывший директор автошколы признан виновным. Его осудили по двум уголовным статьям: коммерческий подкуп (204 УК РФ), изготовление и сбыт поддельного официального документа (327 УК РФ). Ранее URA.RU сообщало о враче, которая продавала фиктивные COVID-справки.