Зараженные вирусом цветы обнаружили в Екатеринбурге

25 мая 2022 в 04:35 Размер текста - 17 +

На растениях нашли опасный калифорнийский цветочный трипс (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений. Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.

В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений. Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.