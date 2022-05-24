Зараженные вирусом цветы обнаружили в Екатеринбурге

В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор.
Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений.
Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.
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В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений. Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.