24 мая 2022

Зараженные вирусом цветы обнаружили в Екатеринбурге

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Салон ритуальных услуг. Курган, искусственные цветы
На растениях нашли опасный калифорнийский цветочный трипс (архивное фото) Фото:

В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор.

Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений.

Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.

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В срезах цветов из Литвы, отправленные в Екатеринбург автостопом, обнаружили опаснейший карантинный объект — калифорнийский (западный) цветочный трипс. Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «На 92730-ти тысячах живых цветов и декоративной зелени обнаружен карантинный объект — западный цветочный трипс», — пояснило ведомство. Продукция была ввезена 20 мая на ФКП аэропорта Кольцово. Цветы происхождением — Нидерланды и Эквадор. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание об устранении правонарушений. Вид трипсов из семейства Thripidae, один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений. Встречается повсеместно, так как благодаря торговле был завезен во многие страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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