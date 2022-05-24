24 мая 2022

Туроператоры решили запустить чартерные поезда в Крым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, поездка, путешествие поездом, вагон
Турфирмы просят запустить чартерный поезд в Крым Фото:

Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма.

«Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть комплекса мер по увеличению транспортной доступности туристов на полуостров.

Крым столкнулся с нехваткой туристов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В февраля южное направление для самолетов было закрыто. По оценкам экспертов, ожидаемая туристическая загрузка на лето в Крыму составляет 30—40%. В результате из-за низкого спроса треть отелей и гостевых домов решили не открываться на лето.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма. «Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть комплекса мер по увеличению транспортной доступности туристов на полуостров. Крым столкнулся с нехваткой туристов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В февраля южное направление для самолетов было закрыто. По оценкам экспертов, ожидаемая туристическая загрузка на лето в Крыму составляет 30—40%. В результате из-за низкого спроса треть отелей и гостевых домов решили не открываться на лето.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...