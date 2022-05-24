Туроператоры решили запустить чартерные поезда в Крым

Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма.
«Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть комплекса мер по увеличению транспортной доступности туристов на полуостров.
Крым столкнулся с нехваткой туристов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В февраля южное направление для самолетов было закрыто. По оценкам экспертов, ожидаемая туристическая загрузка на лето в Крыму составляет 30—40%. В результате из-за низкого спроса треть отелей и гостевых домов решили не открываться на лето.
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Резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма. «Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой оказать поддержку в дополнительной организации дополнительного ежедневного поезда, заполнять который компании обещают самостоятельно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на слова директора компании «Ласпи» Елены Баженовой. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко пояснил, что увеличение регулярного и организация чартерного железнодорожного сообщения с полуостровом — часть комплекса мер по увеличению транспортной доступности туристов на полуостров. Крым столкнулся с нехваткой туристов после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В февраля южное направление для самолетов было закрыто. По оценкам экспертов, ожидаемая туристическая загрузка на лето в Крыму составляет 30—40%. В результате из-за низкого спроса треть отелей и гостевых домов решили не открываться на лето.