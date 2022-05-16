Треть отелей в Крыму не откроются на лето из-за нехватки туристов

17 мая 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки туристов в Крыму этим летом могут не открыться до трети гостиниц Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Из-за низкого спроса со стороны российских туристов в Крыму этим летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов. «Этим летом из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. <…> Речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах», — пишет издание со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной. Информацию подтвердила представитель Tvil.ru Оксана Шустикова, по данным которой не возобновят работу отели на 50—60 номеров — «а это 20—30% от всего номерного фонда Крыма». Негативные ожидания у представителей турбизнеса возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка гостиниц составила всего 10—15%. По оценкам экспертов, ожидаемая загрузка на лето составляет 30—40%. Собеседник издания на туррынке утверждает, что продажи летних туров на полуостров в реальности упали на 85% к прошлому году. Низкий спрос на отдых в Крыму специалисты связывают с закрытым авиасообщением, нехваткой железнодорожных билетов и опасениями по поводу близости украинской границы. Ранее сообщалось, что спрос на Крым на майские праздники снизился на 40—45%, в связи с чем полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Кроме того, из-за нехватки туристов цены на всех российских курортов снизились на 10-15%. Южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы 11 аэропортов. Все они находятся в регионах, близких к границам Украины. В последний раз в ведомстве продлили режим закрытого неба до 19 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Из-за низкого спроса со стороны российских туристов в Крыму этим летом могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертов. «Этим летом из-за низкого спроса некоторые сезонные средства размещения на полуострове могут не открыться. <…> Речь идет в основном о гостевых домах и небольших гостиницах», — пишет издание со ссылкой на слова исполнительного директора ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светланы Возной. Информацию подтвердила представитель Tvil.ru Оксана Шустикова, по данным которой не возобновят работу отели на 50—60 номеров — «а это 20—30% от всего номерного фонда Крыма». Негативные ожидания у представителей турбизнеса возникли из-за провальных майских праздников, когда загрузка гостиниц составила всего 10—15%. По оценкам экспертов, ожидаемая загрузка на лето составляет 30—40%. Собеседник издания на туррынке утверждает, что продажи летних туров на полуостров в реальности упали на 85% к прошлому году. Низкий спрос на отдых в Крыму специалисты связывают с закрытым авиасообщением, нехваткой железнодорожных билетов и опасениями по поводу близости украинской границы. Ранее сообщалось, что спрос на Крым на майские праздники снизился на 40—45%, в связи с чем полуостров впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов. Кроме того, из-за нехватки туристов цены на всех российских курортов снизились на 10-15%. Южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы 11 аэропортов. Все они находятся в регионах, близких к границам Украины. В последний раз в ведомстве продлили режим закрытого неба до 19 мая.