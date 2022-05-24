В селе под Екатеринбургом из школы выпустилась одна 11-классница

В селе Бакряж (Свердловская область) прошел последний звонок для единственной 11-классницы — Дарьи Крючковой. Выпускница рассказала корреспонденту URA.RU, как прошел ее особый праздник.
«Хоть последний звонок прошел в стандартном режиме — мне он понравился. Было очень волнительно, не получалось сдерживать слез», — сообщила Дарья. Для школы из Бакряжа этот случай — первый.
Дарья Крючкова после девятого класса осталась единственной учащейся сначала десятого, а потом и 11-го класса. Девушка признается, что сначала было сложно быть единственной ученицей, но со временем привыкла. Преподаватели серьезно относились к ней, несмотря на ее необычный статус. «Отношения с преподавателями выстроились доверительными. Они тщательно относились к моему обучению», — рассказала выпускница. В планах у девушки — успешная сдача ЕГЭ и поступление в медицинский университет на «гинеколога».
Дарья Крючкова — единственная 11-классница в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»
Фото Дарьи Крючковой из личного архива
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В селе Бакряж (Свердловская область) прошел последний звонок для единственной 11-классницы — Дарьи Крючковой. Выпускница рассказала корреспонденту URA.RU, как прошел ее особый праздник. «Хоть последний звонок прошел в стандартном режиме — мне он понравился. Было очень волнительно, не получалось сдерживать слез», — сообщила Дарья. Для школы из Бакряжа этот случай — первый. Дарья Крючкова после девятого класса осталась единственной учащейся сначала десятого, а потом и 11-го класса. Девушка признается, что сначала было сложно быть единственной ученицей, но со временем привыкла. Преподаватели серьезно относились к ней, несмотря на ее необычный статус. «Отношения с преподавателями выстроились доверительными. Они тщательно относились к моему обучению», — рассказала выпускница. В планах у девушки — успешная сдача ЕГЭ и поступление в медицинский университет на «гинеколога».