В селе под Екатеринбургом из школы выпустилась одна 11-классница

25 мая 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

В Бакряже прошел последний звонок для единственной 11-классницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Бакряж (Свердловская область) прошел последний звонок для единственной 11-классницы — Дарьи Крючковой. Выпускница рассказала корреспонденту URA.RU, как прошел ее особый праздник. «Хоть последний звонок прошел в стандартном режиме — мне он понравился. Было очень волнительно, не получалось сдерживать слез», — сообщила Дарья. Для школы из Бакряжа этот случай — первый. Дарья Крючкова после девятого класса осталась единственной учащейся сначала десятого, а потом и 11-го класса. Девушка признается, что сначала было сложно быть единственной ученицей, но со временем привыкла. Преподаватели серьезно относились к ней, несмотря на ее необычный статус. «Отношения с преподавателями выстроились доверительными. Они тщательно относились к моему обучению», — рассказала выпускница. В планах у девушки — успешная сдача ЕГЭ и поступление в медицинский университет на «гинеколога». Дарья Крючкова — единственная 11-классница в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» Фото Дарьи Крючковой из личного архива

В селе Бакряж (Свердловская область) прошел последний звонок для единственной 11-классницы — Дарьи Крючковой. Выпускница рассказала корреспонденту URA.RU, как прошел ее особый праздник. «Хоть последний звонок прошел в стандартном режиме — мне он понравился. Было очень волнительно, не получалось сдерживать слез», — сообщила Дарья. Для школы из Бакряжа этот случай — первый. Дарья Крючкова после девятого класса осталась единственной учащейся сначала десятого, а потом и 11-го класса. Девушка признается, что сначала было сложно быть единственной ученицей, но со временем привыкла. Преподаватели серьезно относились к ней, несмотря на ее необычный статус. «Отношения с преподавателями выстроились доверительными. Они тщательно относились к моему обучению», — рассказала выпускница. В планах у девушки — успешная сдача ЕГЭ и поступление в медицинский университет на «гинеколога».