Автоюрист: как дачникам избежать штрафов при перевозке грузов

25 мая 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

Необходимо соблюдать правила при перевозке грузов, заявил Антон Трошанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С наступлением дачного сезона россияне начинают возить грузы на дачу, в том числе, газовые баллоны, так как не на всех участках проведен газ. Однако при перевозке баллонов можно нарваться на штраф от сотрудников ГИБДД. Об этом предупредил автоюрист Антон Трошанов. «Перевозка газовых баллонов должна быть соответствующим образом обозначена, должно быть соответствующее разрешение, человек должен пройти специальное обучение по перевозке газа, иначе ему грозит штраф. Но это касается случаев, если вы перевозите большое количество газовых баллонов промышленного назначения объемом более 50 литров, а не обычный баллон бытового газа емкостью до 25 литров для личного пользования», — рассказал Трошанов в интервью радио Sputnik. Он также уточнил, что необходимо соблюдать правила перевозки грузов. Он должен быть обозначен красными лентами и надежно закреплен. Также важно соблюдать меры предосторожности при движении, учитывая изменение веса машины и габариты груза, в частности, нельзя резко тормозить, добавил юрист.

С наступлением дачного сезона россияне начинают возить грузы на дачу, в том числе, газовые баллоны, так как не на всех участках проведен газ. Однако при перевозке баллонов можно нарваться на штраф от сотрудников ГИБДД. Об этом предупредил автоюрист Антон Трошанов. «Перевозка газовых баллонов должна быть соответствующим образом обозначена, должно быть соответствующее разрешение, человек должен пройти специальное обучение по перевозке газа, иначе ему грозит штраф. Но это касается случаев, если вы перевозите большое количество газовых баллонов промышленного назначения объемом более 50 литров, а не обычный баллон бытового газа емкостью до 25 литров для личного пользования», — рассказал Трошанов в интервью радио Sputnik. Он также уточнил, что необходимо соблюдать правила перевозки грузов. Он должен быть обозначен красными лентами и надежно закреплен. Также важно соблюдать меры предосторожности при движении, учитывая изменение веса машины и габариты груза, в частности, нельзя резко тормозить, добавил юрист.