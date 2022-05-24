Группа «Цветень» записала новые песни в уральских и сибирских селах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский ансамбль «Цветень» представил новый альбом. Песни записаны в селах Курганской области, Урала и Сибири, сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«В День славянской письменности и культуры заслуженный коллектив России ансамбль „Цветень“ презентовал свой новый альбом — песни, которые записаны в селах Курганской области, Урала и Сибири. Концерт под открытым небом прошел у областной филармонии. Видео выступления в своем телеграм-канале „Сила V правде“ поделился губернатор Вадим Шумков», — говорится в сообщении правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Вадим Шумков назвал ансамбль «Цветень» одним из любимых народных коллективов. Об этом глава области писал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».