ЕС хочет отдать Украине отобранные у олигархов из РФ 10 млрд евро

25 мая 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Евросоюз хочет направить отобранные у РФ деньги Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз намерен принять закон, который позволит направлять конфискованные у российских олигархов деньги на восстановление Украины. На данный момент заморожены 10 млрд евро, сообщает немецкая газета Kurier. «Комиссия ЕС планирует предложить закон о конфискации замороженных российских денег. Средства должны быть направлены на восстановление Украины. Российские олигархи лишились доступа к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 миллиардов евро», — передает издание. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Ряд стран арестовали активы российских олигархов. В апреле Конгресс США одобрил предложение конфисковать российские активы и перенаправлять их на помощь Украине, напоминает телеканал 360. Замораживая активы российских граждан без соответствующих правовых оснований, Запад попирает принцип неприкосновенности частной собственности, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, пишет РАПСИ.

Евросоюз намерен принять закон, который позволит направлять конфискованные у российских олигархов деньги на восстановление Украины. На данный момент заморожены 10 млрд евро, сообщает немецкая газета Kurier. «Комиссия ЕС планирует предложить закон о конфискации замороженных российских денег. Средства должны быть направлены на восстановление Украины. Российские олигархи лишились доступа к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 миллиардов евро», — передает издание. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Ряд стран арестовали активы российских олигархов. В апреле Конгресс США одобрил предложение конфисковать российские активы и перенаправлять их на помощь Украине, напоминает телеканал 360. Замораживая активы российских граждан без соответствующих правовых оснований, Запад попирает принцип неприкосновенности частной собственности, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, пишет РАПСИ.