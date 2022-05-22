Австрия заморозила активы россиян на 254 млн евро

23 мая 2022 в 00:55 Размер текста - 17 +

97 счетов россиян заморозили в Австрии на фоне западных санкций против РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австрия на фоне антироссийских санкций заморозила активы россиян на сумму 254 миллионов евро на 97 счетах. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера. Согласно данным телеканала, поиском российских активов занимается управление государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами, при которых создана спецгруппа. Так, в конце текущего месяца заработает иная система отчетности для облегчения поисков подобных активов. В ходе поиска группа обнаружила попытки скрыть принадлежность активов. Одновременно уточняется, что работа по выявлению счетов российских граждан, в настоящее время вызвала некоторые трудности. Они связаны с наличием различных созданных компаний для использования подставных лиц и скрытия счетов. Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций против России стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии превышает 100 млн евро. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

Австрия на фоне антироссийских санкций заморозила активы россиян на сумму 254 миллионов евро на 97 счетах. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера. Согласно данным телеканала, поиском российских активов занимается управление государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами, при которых создана спецгруппа. Так, в конце текущего месяца заработает иная система отчетности для облегчения поисков подобных активов. В ходе поиска группа обнаружила попытки скрыть принадлежность активов. Одновременно уточняется, что работа по выявлению счетов российских граждан, в настоящее время вызвала некоторые трудности. Они связаны с наличием различных созданных компаний для использования подставных лиц и скрытия счетов. Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций против России стоимость недвижимости россиян, замороженной в Латвии превышает 100 млн евро. Об этом сообщил министр юстиции страны Янис Борданс. Санкционное давление на Россию продолжается с начала нулевых и обострилось в последние месяцы на фоне спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.