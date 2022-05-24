Челябинцам дали совет, что делать с долларами за 120 рублей

Финансовым решениям на валютном рынке всегда присущ риск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Контрольно-счетной палате (КСП) региона дали совет, что делать жителям Челябинской области, которые приобрели доллары по 100-120 рублей. В КСП сообщили URA.RU, как минимизировать убытки от неудачной валютной сделки.

«Любым финансовым решениям на валютном рынке всегда присуще наличие риска. Не стоит руководствоваться эмоциями и жадно скупать активы. Рассчитывать на справедливость также не приходится, в противном случае вероятность убытков очень велика», — отметили URA.RU в пресс-службе КСП.

В КСП подготовили ряд рекомендаций для жителей региона, которые попали в невыгодную ситуацию и приобрели доллар за 100-120 рублей. В ведомстве советуют покупать товар за валюту, тем самым перекрыть курсовую (рублевую) разницу пользой от покупки. Также можно набраться терпения и ждать, когда Банк России снимет все валютные ограничения (пока до сентября 2022 года, но может быть продление). Причин для роста доллара до 80-90 рублей больше, чем к падению до 20-30 рублей.

Ревизоры также посоветовали докупить небольшое количество валюты по текущему курсу, с целью усреднить просадку сбережений. Или смириться с убытком, перейти на рубли и забыть про спекулятивные игры.