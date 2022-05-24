Курганская пенсионерка отсудила у чиновников деньги на лекарства

Пенсионерка-льготница отсудила у депздрава деньги за лекарство и компенсацию морального вреда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Каргапольского района (Курганская область) отсудила у департамента здравоохранения Курганской области деньги за лекарства, а также компенсацию морального вреда. Пенсионерке несколько месяцев не предоставляли жизненно важный препарат по льготному рецепту, после чего она обратилась в прокуратуру, говорится в решении суда.

«В прокуратуру Каргапольского района поступила жалоба пенсионерки на длительное непредоставление ей лекарственного средства „Ривароксабан“ по рецептам. Женщина является инвалидом 2 группы по общему заболеванию, получает препараты и изделия медицинского назначения по Федеральной льготной программе. За период с 13.08.2021 по 15.11.2021 она не была обеспечена лекарственным препаратом. В этой связи пришлось закупать лекарственный препарат за свой счет на общую сумму 10 010 руб. 90 коп. Рецепт от 13.12.2021 года был оставлен в аптеке на отсроченное обслуживание в связи с отсутствием лекарства в наличии и на складе. Пенсионерка закупила еще одну упаковку лекарства на сумму 3151 рубль», — говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Прокурор, выступая в защиту интересов пенсионерки, просил суд обязать департамент здравоохранения области обеспечивать ее лекарством бесплатно, взыскать с депздрава 13 162 рублей 60 копеек в счет возмещения расходов на покупку препарата и компенсацию морального вреда в сумме 10 000 руб. Суд удовлетворил иск частично: сумма компенсации морального вреда была снижена до 5000 рублей, материальные затраты взысканы в полном объеме.