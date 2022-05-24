Губернатор ЯНАО предложил изменить соцподдержку для многодетных

25 мая 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов предлагает заменить выдачу земли многодетным на денежную компенсацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил изменить меру предоставления земельного участка многодетным на денежную компенсацию. Об этом сообщает telegram-канал «Пул89». «Одна из норм, которая существуют во всех наших регионах — это предоставление земельных участков многодетным. Мы видим, что это абсолютно разная практика. Где-то они востребованы, люди строятся. Я из северного региона, у нас очень низкий процент людей, которые начинают реально что-то строить. То есть получается, мера поддержки есть, а эффективность ее оставляет желать лучшего. Возникает вопрос: может быть заменить ее на компенсацию, чтобы человек, например, смог приобрести квартиру?» — сказал Дмитрий Артюхов. Данное предложение глава Ямала озвучит сегодня на заседании президиума Госсовета. Все участники собрания огласят президенту Владимиру Путину предложения по соцподдержке жителей России. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Ямала предложили упростить порядок выдачи земельных участков для многодетных семей. Семьям нужно прожить в регионе пять лет, чтобы получить землю. Депутаты считают, что этот срок нужно сократить до одного года.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил изменить меру предоставления земельного участка многодетным на денежную компенсацию. Об этом сообщает telegram-канал «Пул89». «Одна из норм, которая существуют во всех наших регионах — это предоставление земельных участков многодетным. Мы видим, что это абсолютно разная практика. Где-то они востребованы, люди строятся. Я из северного региона, у нас очень низкий процент людей, которые начинают реально что-то строить. То есть получается, мера поддержки есть, а эффективность ее оставляет желать лучшего. Возникает вопрос: может быть заменить ее на компенсацию, чтобы человек, например, смог приобрести квартиру?» — сказал Дмитрий Артюхов. Данное предложение глава Ямала озвучит сегодня на заседании президиума Госсовета. Все участники собрания огласят президенту Владимиру Путину предложения по соцподдержке жителей России. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Ямала предложили упростить порядок выдачи земельных участков для многодетных семей. Семьям нужно прожить в регионе пять лет, чтобы получить землю. Депутаты считают, что этот срок нужно сократить до одного года.