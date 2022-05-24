В ЯНАО на предприятие возбудили дело за слив отходов в тундру

25 мая 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Компанию «Матрикс-1» оштрафовали на 165 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработка сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямала. «По постановлению прокурора г. Новый Уренгой к ответственности привлечена организация, незаконно сливающая жидкие бытовые отходы в тундру», — говорится в сообщении. В адрес директора ООО «Матрикс-1» было вынесено представление. ООО «Матрикс-1» собирало у различных компаний жидкие бытовые отходы и транспортировало их в тундру. В отношении организации и виновного должностного лица прокуратура возбудила административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Виновным назначены штрафы на общую сумму 165 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Газпром энерго» сливало в водоемы Ямала отходы. Компания должна реконструировать канализационные очистные сооружения.

Компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработка сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямала. «По постановлению прокурора г. Новый Уренгой к ответственности привлечена организация, незаконно сливающая жидкие бытовые отходы в тундру», — говорится в сообщении. В адрес директора ООО «Матрикс-1» было вынесено представление. ООО «Матрикс-1» собирало у различных компаний жидкие бытовые отходы и транспортировало их в тундру. В отношении организации и виновного должностного лица прокуратура возбудила административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Виновным назначены штрафы на общую сумму 165 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Газпром энерго» сливало в водоемы Ямала отходы. Компания должна реконструировать канализационные очистные сооружения.