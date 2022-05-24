В ЯНАО на предприятие возбудили дело за слив отходов в тундру

Компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработка сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямала.
«По постановлению прокурора г. Новый Уренгой к ответственности привлечена организация, незаконно сливающая жидкие бытовые отходы в тундру», — говорится в сообщении. В адрес директора ООО «Матрикс-1» было вынесено представление.
ООО «Матрикс-1» собирало у различных компаний жидкие бытовые отходы и транспортировало их в тундру. В отношении организации и виновного должностного лица прокуратура возбудила административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Виновным назначены штрафы на общую сумму 165 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Газпром энерго» сливало в водоемы Ямала отходы. Компания должна реконструировать канализационные очистные сооружения.
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Компания «Матрикс-1», занимающая сбором и обработка сточных вод в Новом Уренгое (ЯНАО), сливала отходы в тундру. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ямала. «По постановлению прокурора г. Новый Уренгой к ответственности привлечена организация, незаконно сливающая жидкие бытовые отходы в тундру», — говорится в сообщении. В адрес директора ООО «Матрикс-1» было вынесено представление. ООО «Матрикс-1» собирало у различных компаний жидкие бытовые отходы и транспортировало их в тундру. В отношении организации и виновного должностного лица прокуратура возбудила административные дела за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. Виновным назначены штрафы на общую сумму 165 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что ООО «Газпром энерго» сливало в водоемы Ямала отходы. Компания должна реконструировать канализационные очистные сооружения.