В тюменской филармонии проведут реформу после ЧП с детьми

25 мая 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Руководство филармонии пообещало изменить формат концертов, для безопасности детей, которые в них участвуют (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюменской филармонии проведут реформу после происшествия с массовыми обмороками детей — участниками праздничного концерта, и изменят формат подобных мероприятий. Об этом URA.RU рассказал директор филармонии Александр Березин. «Руководство Тюменской филармонии приносит свои извинения родителям, хормейстерам, участникам концерта и заверяет, что в следующем году формат концерта будет изменен. Программа будет составлена с учетом физических и эмоциональных особенностей юных участников», — рассказал URA.RU директор учреждения Александр Березин. Он объяснил произошедшее волнением детей и тем, что они долго стояли на сцене, с самого начала концерта. Длился он 50 минут. По словам директора учреждения, руководители коллективов находились за кулисами, и следили за состоянием детей. Если они подавали знак, что кому-то плохо, взрослые приходили на помощь. Никто из несовершеннолетних в итоге не пострадал. Ранее агентство сообщало о ЧП, произошедшем 24 мая в Тюменской филармонии. Юные хористы — участники концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, во время нахождения на сцене почувствовали себя плохо. Некоторые упали в обморок — их уносили на руках, других выводили за кулисы. Несмотря на это, организаторы не стали останавливать концерт. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка.

В Тюменской филармонии проведут реформу после происшествия с массовыми обмороками детей — участниками праздничного концерта, и изменят формат подобных мероприятий. Об этом URA.RU рассказал директор филармонии Александр Березин. «Руководство Тюменской филармонии приносит свои извинения родителям, хормейстерам, участникам концерта и заверяет, что в следующем году формат концерта будет изменен. Программа будет составлена с учетом физических и эмоциональных особенностей юных участников», — рассказал URA.RU директор учреждения Александр Березин. Он объяснил произошедшее волнением детей и тем, что они долго стояли на сцене, с самого начала концерта. Длился он 50 минут. По словам директора учреждения, руководители коллективов находились за кулисами, и следили за состоянием детей. Если они подавали знак, что кому-то плохо, взрослые приходили на помощь. Никто из несовершеннолетних в итоге не пострадал. Ранее агентство сообщало о ЧП, произошедшем 24 мая в Тюменской филармонии. Юные хористы — участники концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, во время нахождения на сцене почувствовали себя плохо. Некоторые упали в обморок — их уносили на руках, других выводили за кулисы. Несмотря на это, организаторы не стали останавливать концерт. Сейчас в учреждении проводится внутренняя проверка.