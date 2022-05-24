Топ-менеджера дочки «Роснефти» в ЯНАО признали виновным в подкупе

Экс-замдиректора посадят на семь лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший заместитель генерального директора «Кынско-Часельское нефтегаз» в Губкинском (ЯНАО), которая входит в структуру «Роснефти», признали виновным в коммерческом подкупе. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

«Пресненским районным судом г. Москвы бывший заместитель генерального директора ООО „Кынско-Часельское нефтегаз“ признан виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере», — говорится в сообщении. Доказательства признали достаточными, чтобы вынести приговор в отношении мужчины.

По данным следствия и суда, в 2018—2019 годах заместитель гендиректора по капитальному строительству ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», а затем — ООО «Харампурнефтегаз», частями получил от предпринимателя, который действовал в интересах другой коммерческой организации, десять миллионов рублей. За данную сумму осужденный обеспечивал заключения договоров подряда между организациями, предписание актов выполненных работ и отсутствие штрафов.

Уголовное дело в отношении предпринимателя было прекращено в связи с тем, что он раскаялся и активно сотрудничал со следствием. Виновному назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что замдиректора «Кынско-Часельское нефтегаз» подозревают в подкупе. Сначала он получил от индивидуального предпринимателя пять миллионов рублей, а позже сумма подкупа составила десять миллионов.