Пермяк с игрушечным пистолетом дважды совершил разбой в Тобольске. Он ограбил микрозаймы и магазин

25 мая 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Игрушечный пистолет помог пермяку дважды за год совершить ограбления в Тобольске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Пермского края, вооруженный игрушечным пистолетом, ограбил микрофинансовую организацию в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчину искали с прошлого лета, за это время, по той же схеме, он успел получить деньги еще и в «Пятерочке». «Раскрыт разбой на микрофинансовую организацию, совершенный летом 2021 года в Тобольске. Тогда в помещение фирмы зашел мужчина в маске, солнцезащитных очках и, угрожая предметом, схожим на пистолет, потребовал деньги. Сотрудница отдала ему 122 000 рублей. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, но недавно личность преступника, уроженца Пермского края, была установлена», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Как рассказал 46-летний задержанный, на преступление его толкнула нужда в деньгах — нечем было оплачивать съемную квартиру. Офис микрозаймов для ограбления он выбрал, так как там постоянно брала деньги его сожительница. На дело мужчина пошел с игрушечным пистолетом. Признание от пермяка удалось получить в ходе расследования другого дела. Этот же человек в феврале 2022 года ограбил кассу в магазине «Пятерочка», также в Тобольске. Преступление он совершил при помощи той же игрушки. В настоящее время пермяк находится под арестом. По статье за разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Житель Пермского края, вооруженный игрушечным пистолетом, ограбил микрофинансовую организацию в Тобольске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД региона. Мужчину искали с прошлого лета, за это время, по той же схеме, он успел получить деньги еще и в «Пятерочке». «Раскрыт разбой на микрофинансовую организацию, совершенный летом 2021 года в Тобольске. Тогда в помещение фирмы зашел мужчина в маске, солнцезащитных очках и, угрожая предметом, схожим на пистолет, потребовал деньги. Сотрудница отдала ему 122 000 рублей. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось, но недавно личность преступника, уроженца Пермского края, была установлена», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Как рассказал 46-летний задержанный, на преступление его толкнула нужда в деньгах — нечем было оплачивать съемную квартиру. Офис микрозаймов для ограбления он выбрал, так как там постоянно брала деньги его сожительница. На дело мужчина пошел с игрушечным пистолетом. Признание от пермяка удалось получить в ходе расследования другого дела. Этот же человек в феврале 2022 года ограбил кассу в магазине «Пятерочка», также в Тобольске. Преступление он совершил при помощи той же игрушки. В настоящее время пермяк находится под арестом. По статье за разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, ему грозит до десяти лет лишения свободы.