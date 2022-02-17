Пермяк ограбил тюменский магазин с игрушечным пистолетом. Видео

17 февраля 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Пистолет, который мужчина взял на ограбление, оказался игрушечным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ограбление магазина «Пятерочка» в Тобольске (Тюменская область) совершил уроженец Пермского края, при этом мужчина угрожал кассиру игрушечным пистолетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «15 февраля в полицию Тобольска сообщили, что в одном из сетевых магазинов неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 32 000 рублей. Около соседнего дома полицейские обнаружили куртку и перчатку. Служебная собака привела силовиков к квартире, которую снимал злоумышленник. Личность арендатора установили, им оказался 46-летний уроженец Пермского края», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему нечем было гасить кредит. Тогда он надел спецовку, маску и перчатки, и взял с собой найденный в съемной квартире игрушечный пистолет. Похищенные деньги пермяк потратил на аренду и частично погасил долг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о данном ограблении. По словам жителей Тобольска, налет был совершен на магазин «Пятерочка». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ограбление магазина «Пятерочка» в Тобольске (Тюменская область) совершил уроженец Пермского края, при этом мужчина угрожал кассиру игрушечным пистолетом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «15 февраля в полицию Тобольска сообщили, что в одном из сетевых магазинов неизвестный, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 32 000 рублей. Около соседнего дома полицейские обнаружили куртку и перчатку. Служебная собака привела силовиков к квартире, которую снимал злоумышленник. Личность арендатора установили, им оказался 46-летний уроженец Пермского края», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему нечем было гасить кредит. Тогда он надел спецовку, маску и перчатки, и взял с собой найденный в съемной квартире игрушечный пистолет. Похищенные деньги пермяк потратил на аренду и частично погасил долг. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за разбой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о данном ограблении. По словам жителей Тобольска, налет был совершен на магазин «Пятерочка».