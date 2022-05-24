24 мая 2022

Верхнеуральскую тюрьму наказали за нарушение прав заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Прокуратура наказала тюрьму за рабочий процесс с нарушениями Фото:

Тюрьму Верхнеуральска (Челябинская область) привлекли к административной ответственности. В ряде случаев осужденных заставляли работать без оформления документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Осужденные привлекались к выполнению кухонных работ, раздаче пищи в выходные дни без соответствующих приказов начальника учреждения и надлежащего учета рабочего времени. Возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Наказание наложили по статье КоАП, предусматривающей санкции для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Начальнику тюрьмы прокурор предписал восстановить нарушенные права заключенных. Вопрос с исполнением предписания прокуратура проконтролирует.

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Тюрьму Верхнеуральска (Челябинская область) привлекли к административной ответственности. В ряде случаев осужденных заставляли работать без оформления документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области. «Осужденные привлекались к выполнению кухонных работ, раздаче пищи в выходные дни без соответствующих приказов начальника учреждения и надлежащего учета рабочего времени. Возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Наказание наложили по статье КоАП, предусматривающей санкции для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Начальнику тюрьмы прокурор предписал восстановить нарушенные права заключенных. Вопрос с исполнением предписания прокуратура проконтролирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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