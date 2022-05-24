Верхнеуральскую тюрьму наказали за нарушение прав заключенных

Прокуратура наказала тюрьму за рабочий процесс с нарушениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюрьму Верхнеуральска (Челябинская область) привлекли к административной ответственности. В ряде случаев осужденных заставляли работать без оформления документов, сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Осужденные привлекались к выполнению кухонных работ, раздаче пищи в выходные дни без соответствующих приказов начальника учреждения и надлежащего учета рабочего времени. Возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Наказание наложили по статье КоАП, предусматривающей санкции для юридических лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Начальнику тюрьмы прокурор предписал восстановить нарушенные права заключенных. Вопрос с исполнением предписания прокуратура проконтролирует.