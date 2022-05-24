В Екатеринбурге эвакуировали крупный бизнес-центр. Видео

25 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Посетителей БЦ вывели из здания (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вывели на улицу сотрудников и посетителей бизнес-центра «Саммит». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Эвакуировали БЦ „Саммит“. Звучит пожарная тревога», — сообщил очевидец. Он снял видео, на котором толпа людей стоит перед входом в бизнес-центр. Находившиеся в здании спускались по аварийному выходу. Причина эвакуации не сообщается URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Он не смог оперативно прокомментировать информацию. В самом бизнес-центре не ответили на звонок корреспондента агентства.

В Екатеринбурге вывели на улицу сотрудников и посетителей бизнес-центра «Саммит». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Эвакуировали БЦ „Саммит“. Звучит пожарная тревога», — сообщил очевидец. Он снял видео, на котором толпа людей стоит перед входом в бизнес-центр. Находившиеся в здании спускались по аварийному выходу. Причина эвакуации не сообщается URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Он не смог оперативно прокомментировать информацию. В самом бизнес-центре не ответили на звонок корреспондента агентства.