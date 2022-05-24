24 мая 2022

В Екатеринбурге эвакуировали крупный бизнес-центр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , запрет, проход запрещен, ограничение, ограничительная лента, женщина
Посетителей БЦ вывели из здания (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вывели на улицу сотрудников и посетителей бизнес-центра «Саммит». Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Эвакуировали БЦ „Саммит“. Звучит пожарная тревога», — сообщил очевидец. Он снял видео, на котором толпа людей стоит перед входом в бизнес-центр. Находившиеся в здании спускались по аварийному выходу. Причина эвакуации не сообщается

URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Он не смог оперативно прокомментировать информацию. В самом бизнес-центре не ответили на звонок корреспондента агентства.

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В Екатеринбурге вывели на улицу сотрудников и посетителей бизнес-центра «Саммит». Об этом сообщили читатели URA.RU. «Эвакуировали БЦ „Саммит“. Звучит пожарная тревога», — сообщил очевидец. Он снял видео, на котором толпа людей стоит перед входом в бизнес-центр. Находившиеся в здании спускались по аварийному выходу. Причина эвакуации не сообщается URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Он не смог оперативно прокомментировать информацию. В самом бизнес-центре не ответили на звонок корреспондента агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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