Посетителей БЦ вывели из здания (архивное фото)
В Екатеринбурге вывели на улицу сотрудников и посетителей бизнес-центра «Саммит». Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Эвакуировали БЦ „Саммит“. Звучит пожарная тревога», — сообщил очевидец. Он снял видео, на котором толпа людей стоит перед входом в бизнес-центр. Находившиеся в здании спускались по аварийному выходу. Причина эвакуации не сообщается
URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Он не смог оперативно прокомментировать информацию. В самом бизнес-центре не ответили на звонок корреспондента агентства.
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