«Ямал» увеличивает число рейсов в Тюмень

Рейс планируется к выполнению на комфортабельном Airbus A320 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Как сообщает пресс-служба перевозчика, дополнительный рейс запланирован на 31 мая, билеты можно приобрести на официальном сайте.

«Многие ямальцы спешат в отпуск урвать первые летние солнечные лучи, поэтому дополнительный рейс запланирован накануне начала лета — 31 мая. Открыта продажа на следующие рейсы: YC46 Тюмень 15:20 — Салехард 17:00 и YC45 Салехард 18:20 — Тюмень 20:00 Рейс планируется к выполнению на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания уже вводила дополнительные рейсы по этим направлениям. Воспользоваться предложением можно было в период майских праздников — 29 и 30 апреля, а также 10 мая.