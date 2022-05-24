24 мая 2022

«Ямал» увеличивает число рейсов в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперджет авиакомпании
Рейс планируется к выполнению на комфортабельном Airbus A320 Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Как сообщает пресс-служба перевозчика, дополнительный рейс запланирован на 31 мая, билеты можно приобрести на официальном сайте.

«Многие ямальцы спешат в отпуск урвать первые летние солнечные лучи, поэтому дополнительный рейс запланирован накануне начала лета — 31 мая. Открыта продажа на следующие рейсы: YC46 Тюмень 15:20 — Салехард 17:00 и YC45 Салехард 18:20 — Тюмень 20:00 Рейс планируется к выполнению на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания уже вводила дополнительные рейсы по этим направлениям. Воспользоваться предложением можно было в период майских праздников — 29 и 30 апреля, а также 10 мая.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Подписаться
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы из Салехарда в Тюмень и обратно. Как сообщает пресс-служба перевозчика, дополнительный рейс запланирован на 31 мая, билеты можно приобрести на официальном сайте. «Многие ямальцы спешат в отпуск урвать первые летние солнечные лучи, поэтому дополнительный рейс запланирован накануне начала лета — 31 мая. Открыта продажа на следующие рейсы: YC46 Тюмень 15:20 — Салехард 17:00 и YC45 Салехард 18:20 — Тюмень 20:00 Рейс планируется к выполнению на комфортабельном Airbus A320», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что авиакомпания уже вводила дополнительные рейсы по этим направлениям. Воспользоваться предложением можно было в период майских праздников — 29 и 30 апреля, а также 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...