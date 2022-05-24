В Челябинске построят новый микрорайон с ТРК и мечетью

Строители будут осваивать участок в Тракторозаводском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тракторозаводском районе Челябинска планируют построить новый жилой микрорайон с торгово-развлекательным комплексом (ТРК), детским садом и мечетью. 2 июня состоятся публичные слушания на эту тему, говорится в распоряжении на сайте мэрии. Строить квартал будет Карелин Александр Юрьевич.

«Провести публичные слушания 2 июня 2022 года по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории. Организовать и провести собрание участников», — говорится в документе.

Застройщик, бизнесмен Андрей Карелин просит разрешить ему вести строительство на участке, расположенном в квартале улиц Героев Танкограда, Савина, Марченко, Ловина в Тракторозаводском районе. Рядом находятся дома, школа и сооружения спортивно-зрелищного назначения, строится мечеть. Слушания состоятся в доме Архитектора, где будут установлены стенды с проектом.

Ранее по итогам публичных слушаний было отказано депутату Тракторозаводского райсовета Александру Павлюченко в строительстве многоэтажного дома в сквере рядом с ДК ЧТЗ. Депутат заявил URA.RU, что внесет изменения в проект.