Екатеринбург лишили статуса центра Свердловской области. Причина

25 мая 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Екатеринбург по всем документам остается главным свердловским городом Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты заксобрания отменили закон о статусе Екатеринбурга как административного центра Свердловской области. Такое решение было принято на очередном заседании парламента. Как пояснил URA.RU глава комитета по развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, сейчас необходимость в этой норме отпала — статус и функции Екатеринбурга регулируют другие документы. Региональный закон «О статусе административного центра Свердловской области» был принят в 1997 году. Он регулировал организационную роль Екатеринбурга, его функции, порядок финансирования и полномочия местных органов власти. Вопрос об аннулировании этого закона вынесли на рассмотрение заксобрания 24 мая — все 47 присутствующих депутатов поддержали решение в первом чтении. «Свою основную миссию закон выполнял еще в то время, когда был принят. Сегодня же Екатеринбург получает дополнительные субсидии из областного бюджета в виде программ, в виде расходных полномочий. Иначе говоря, город ничего не потерял после признания утраты силы закона. Более того, [региональный] Устав гласит, что столицей Свердловской области является Екатеринбург. То есть этот момент тоже полностью регулирован», — рассказал агентству Зубарев. Депутат уточнил, что часть положений отмененного закона также отражена в федеральных актах о системе публичной власти. И напомнил, что в Госдуме идет работа над новым законом о местном самоуправлении: «Полагаю, что в этом законе остальные нормы [о статусе Екатеринбурга] будут частично урегулированы».

Депутаты заксобрания отменили закон о статусе Екатеринбурга как административного центра Свердловской области. Такое решение было принято на очередном заседании парламента. Как пояснил URA.RU глава комитета по развитию местного самоуправления Михаил Зубарев, сейчас необходимость в этой норме отпала — статус и функции Екатеринбурга регулируют другие документы. Региональный закон «О статусе административного центра Свердловской области» был принят в 1997 году. Он регулировал организационную роль Екатеринбурга, его функции, порядок финансирования и полномочия местных органов власти. Вопрос об аннулировании этого закона вынесли на рассмотрение заксобрания 24 мая — все 47 присутствующих депутатов поддержали решение в первом чтении. «Свою основную миссию закон выполнял еще в то время, когда был принят. Сегодня же Екатеринбург получает дополнительные субсидии из областного бюджета в виде программ, в виде расходных полномочий. Иначе говоря, город ничего не потерял после признания утраты силы закона. Более того, [региональный] Устав гласит, что столицей Свердловской области является Екатеринбург. То есть этот момент тоже полностью регулирован», — рассказал агентству Зубарев. Депутат уточнил, что часть положений отмененного закона также отражена в федеральных актах о системе публичной власти. И напомнил, что в Госдуме идет работа над новым законом о местном самоуправлении: «Полагаю, что в этом законе остальные нормы [о статусе Екатеринбурга] будут частично урегулированы».