24 мая 2022

На «Ночи музыки» в Екатеринбурге покажут скандальную рок-оперу

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Ночь Музыки 2021. Екатеринбург, концерт, ночь музыки, ural music night, ночь музыки 2021
Вход на рок-оперу 24 июня будет бесплатным Фото:

На фестивале Ural Music Night, который будет проходить в Екатеринбурге 24 июня, покажут скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», создателей которого обвиняли в оскорблении верующих. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“. Скандальная, неоднозначная, магнетическая…» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале фестиваля.

Там подчеркнули, что оперу исполнят на русском и английском языке представители пермского «Театра-Театра». Вход на оперу, как и на другие мероприятия «Ночи музыки», будет бесплатным.

После выхода рок-оперы некоторые христиане возмутились содержанием произведения. Рок-опера подверглась нападкам со стороны верующих, которые добивались отмены постановок.

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На фестивале Ural Music Night, который будет проходить в Екатеринбурге 24 июня, покажут скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», создателей которого обвиняли в оскорблении верующих. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“. Скандальная, неоднозначная, магнетическая…» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале фестиваля. Там подчеркнули, что оперу исполнят на русском и английском языке представители пермского «Театра-Театра». Вход на оперу, как и на другие мероприятия «Ночи музыки», будет бесплатным. После выхода рок-оперы некоторые христиане возмутились содержанием произведения. Рок-опера подверглась нападкам со стороны верующих, которые добивались отмены постановок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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