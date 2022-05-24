На «Ночи музыки» в Екатеринбурге покажут скандальную рок-оперу

25 мая 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Вход на рок-оперу 24 июня будет бесплатным Фото: Размик Закарян © URA.RU На фестивале Ural Music Night, который будет проходить в Екатеринбурге 24 июня, покажут скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», создателей которого обвиняли в оскорблении верующих. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“. Скандальная, неоднозначная, магнетическая…» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале фестиваля. Там подчеркнули, что оперу исполнят на русском и английском языке представители пермского «Театра-Театра». Вход на оперу, как и на другие мероприятия «Ночи музыки», будет бесплатным. После выхода рок-оперы некоторые христиане возмутились содержанием произведения. Рок-опера подверглась нападкам со стороны верующих, которые добивались отмены постановок.

На фестивале Ural Music Night, который будет проходить в Екатеринбурге 24 июня, покажут скандальную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда», создателей которого обвиняли в оскорблении верующих. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля. «В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера „Иисус Христос — суперзвезда“. Скандальная, неоднозначная, магнетическая…» — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале фестиваля. Там подчеркнули, что оперу исполнят на русском и английском языке представители пермского «Театра-Театра». Вход на оперу, как и на другие мероприятия «Ночи музыки», будет бесплатным. После выхода рок-оперы некоторые христиане возмутились содержанием произведения. Рок-опера подверглась нападкам со стороны верующих, которые добивались отмены постановок.