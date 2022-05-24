Пермский завод справился с западными санкциями

На УЗПМ нашли замену импортному сырью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Уральский завод противогололедных материалов, расположенный в Пермском крае, заменил большинство импортных компонентов продукции на российские. Это помогло предприятию снизить зависимость от поставок иностранного сырья, говорят на предприятии.

«Уральский завод противогололедных материалов в условиях экономических санкций, введенных против России, заменил большинство импортных составляющих своей продукции на российские аналоги. В настоящее время на производственной площадке УЗПМ в Краснокамске зависимость от импортных компонентов стремится к нулю», — сообщается на сайте правительства Пермского края со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Пылева.

По его словам, продукция завода в странах Таможенного союза и в 60 городах России. При этом на предприятии вводят новые мощности, ориентируясь на внутреннего потребителя.

Ранее Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Российские компании и правительство находят новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.