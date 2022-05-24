В яслях Копейска капремонт не проводился с 1959 года (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) жители поделились фотографиями детского сада, облик которого напоминает им трэшевые кадры из фильмов ужасов. В мэрии копейчанам заявили, что ясли были построены в 1959 году и с тех пор там ни разу не проводился капремонт.

«Садик в Октябрьском районе Копейска много лет находится без ремонта, состояние его просто шокирует. Фото напоминают дом ужасов, а не комфортное место для нахождения малышей. Мама одного воспитанника пожаловалась, что неоднократно осыпался потолок в спальне ясельной группы. Ребенку становится страшно, глядя на полуразрушенные стены», — написали в группе «Инцидент Копейск» во «ВКонтакте».

На жалобу жителей мэрия опубликовала в этой же группе оперативный ответ, согласно которому, сад по ул. Гагарина, 3 в поселке Октябрьский был построен в 1959 году. Со слов чиновников, здание постоянно поддерживается в нормативном состоянии, потолок не сыпется, кровля не протекает. Осуществлялся косметический ремонт отмостки, фундамента и ступенек. Однако капитальный ремонт садика не проводился с 1959 года.

«В настоящее время по садику разработана проектно-сметная документация и она прошла госэкспертизу как инициативный проект 2022 года. Стоимость работ по смете 8 млн рублей. Нужно подать инициативный проект и выиграть в конкурсе. Если за данный объект проголосуют жители — работы будут выполнены. Все садики в августе ежегодно проходят госприемку к новому учебному году», — отметили в администрации.

Глядя на фотографии, многие подписчики группы не поверили, что в такой садик могут ходить дети. Местные жители шутят, что это единственный садик, где с родителей не собирают деньги за капремонт.

Так выглядит внутренняя сторона садика Фото: группа «Инцидент Копейск» во «ВКонтакте»

Со слов родителей, малышей пугают «готические» виды садика Фото: группа «Инцидент Копейск» во «ВКонтакте»