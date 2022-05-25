В Свердловской области дети замучили голубя в мусорке

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Непогода. Тюмень, лужа, голубь, дождь, осень
Голубя пинали и закидывали в мусорку Фото:

Несколько детей закинули голубя в мусорку и раскрутили ее, а затем, когда птица выбралась, пинали ее и смеялись. Об этом сообщили очевидцы.

«Вчера курили, сегодня голубю устроили „горки“ в мусорном баке… Родители и сами возьмитесь за ум. Перестаньте бухать! Займитесь своими детьми лучше. Стыд и позор! Фу», — сказал очевидец в группе «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что дети закинули птицу в мусорку и крутили ее. Голубя спас мальчик, который увидел издевательства.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он сообщил, что в полиции Каменска-Уральского появившиеся сведения зарегистрированы. Он подчеркнул, что полиция проводит проверочные мероприятия, и подробно рассказал о действиях правоохранителей.

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Несколько детей закинули голубя в мусорку и раскрутили ее, а затем, когда птица выбралась, пинали ее и смеялись. Об этом сообщили очевидцы. «Вчера курили, сегодня голубю устроили „горки“ в мусорном баке… Родители и сами возьмитесь за ум. Перестаньте бухать! Займитесь своими детьми лучше. Стыд и позор! Фу», — сказал очевидец в группе «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что дети закинули птицу в мусорку и крутили ее. Голубя спас мальчик, который увидел издевательства. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он сообщил, что в полиции Каменска-Уральского появившиеся сведения зарегистрированы. Он подчеркнул, что полиция проводит проверочные мероприятия, и подробно рассказал о действиях правоохранителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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