В МВД проверят свердловских детей, которые замучили голубя

Замученный детьми голубь не смог летать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Каменск-Уральского занялась инцидентом с детьми, которые замучили голубя в мусорке. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Проверочные мероприятия по установлению личностей подростков и более точных обстоятельств произошедшего поручено провести полицейским из подразделения по делам несовершеннолетних. Но стражи порядка выехали в указанный микрорайон с целью опросить местных жителей для установления очевидцев или свидетелей. По итогам начавшейся работы будет принято обоснованное решение», — сообщил полковник Горелых.

Информация об инциденте с детьми появилась в социальных сетях. Группа детей закинула голубя в мусорку и раскрутила там. После этого они пинали птицу. Очевидец осудил родителей, которые допустили такое поведение школьников.