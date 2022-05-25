Жители Тугулымского городского (Свердловская область) округа жалуются, что в самом городе и поселках пропали колонки с питьевой водой. Если от колонок что-то и остается, то только шланг на гнилых досках, которым пользоваться невозможно. Об этом URA.RU рассказали жители Тугулыма, поселка Верховино и Кармак. Куда именно подевались колонки — никто не знает.
«К кому обращаться?! Вот в таком [ужасном] состоянии колонка по улице 60 лет октября. Администрация уже три года обещает привезти пять досок, чтобы заменить сгнившие. По всему району такие колонки ямы с вентилями и шлангами», — рассказывает житель Верховино. «В Кармаке точно такая ситуация. Куда колонки подевали то?» — рассказывает житель другого поселка.
Жители обвиняют в проблеме администрацию Тугулымского ГО. «Это отсутствие финансирования муп ЖКХ. Не заложение в бюджет подобных трат, на ремонт и восстановление и раздолбайство чиновников. Дальше здания администрации видеть ничего не хотят», — отметил житель Тугулыма.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тугулыма, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило.
Ранее URA.RU писало про жителей поселка Нейво-Шайтанский, которые с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. «За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — рассказал житель поселка.
Фото: жители Тугулыма
Фото: жители Тугулыма
Так выглядит то, что осталось водонапорных колонок
Фото: жители Тугулыма
Фото: жители Тугулыма
На этом месте тоже была колонка с питьевой водой
Фото: жители Тугулыма
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Жители Тугулымского городского (Свердловская область) округа жалуются, что в самом городе и поселках пропали колонки с питьевой водой. Если от колонок что-то и остается, то только шланг на гнилых досках, которым пользоваться невозможно. Об этом URA.RU рассказали жители Тугулыма, поселка Верховино и Кармак. Куда именно подевались колонки — никто не знает. «К кому обращаться?! Вот в таком [ужасном] состоянии колонка по улице 60 лет октября. Администрация уже три года обещает привезти пять досок, чтобы заменить сгнившие. По всему району такие колонки ямы с вентилями и шлангами», — рассказывает житель Верховино. «В Кармаке точно такая ситуация. Куда колонки подевали то?» — рассказывает житель другого поселка. Жители обвиняют в проблеме администрацию Тугулымского ГО. «Это отсутствие финансирования муп ЖКХ. Не заложение в бюджет подобных трат, на ремонт и восстановление и раздолбайство чиновников. Дальше здания администрации видеть ничего не хотят», — отметил житель Тугулыма. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тугулыма, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило. Ранее URA.RU писало про жителей поселка Нейво-Шайтанский, которые с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. «За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — рассказал житель поселка.