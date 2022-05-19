Жители свердловского поселка страдают от отсутствия питьевой воды. Фото, видео

20 мая 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

В школы и детсады возят бутилированную воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. Жители поселка записали видеообращение, с просьбой устранить проблему. «Счета за воду не выставляют с 2016 года. В детский садик и школу питьевую воду возят. Техническая вода, которая подается в дома, ей пользоваться нельзя и не возможно», — пишет депутат алапаевской думы Сергей Подкорытов. Со слов жителей, потребление такой воды негативно сказывается на их здоровье. «С 2016 года в поселок перестала поступать питьевая вода. За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — говорит житель поселка. URA.RU направило запрос в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и министерство экономики и территориального развития Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Так выглядит вода, поступающая в жилые дома Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Жители поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. Жители поселка записали видеообращение, с просьбой устранить проблему. «Счета за воду не выставляют с 2016 года. В детский садик и школу питьевую воду возят. Техническая вода, которая подается в дома, ей пользоваться нельзя и не возможно», — пишет депутат алапаевской думы Сергей Подкорытов. Со слов жителей, потребление такой воды негативно сказывается на их здоровье. «С 2016 года в поселок перестала поступать питьевая вода. За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — говорит житель поселка. URA.RU направило запрос в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и министерство экономики и территориального развития Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.