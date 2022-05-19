19 мая 2022

Жители свердловского поселка страдают от отсутствия питьевой воды. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия аварии на русле реки Калья. Североуральск, водоснабжение, вода в бутылках
В школы и детсады возят бутилированную воду Фото:

Жители поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. Жители поселка записали видеообращение, с просьбой устранить проблему.

«Счета за воду не выставляют с 2016 года. В детский садик и школу питьевую воду возят. Техническая вода, которая подается в дома, ей пользоваться нельзя и не возможно», — пишет депутат алапаевской думы Сергей Подкорытов. Со слов жителей, потребление такой воды негативно сказывается на их здоровье.

«С 2016 года в поселок перестала поступать питьевая вода. За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — говорит житель поселка.

URA.RU направило запрос в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и министерство экономики и территориального развития Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Так выглядит вода, поступающая в жилые дома
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Фото:
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Жители поселка Нейво-Шайтанский (Свердловская область) с 2016 года жалуются на отсутствие питьевой воды. В водопроводные колонки поступает техническая вода. Жители поселка записали видеообращение, с просьбой устранить проблему. «Счета за воду не выставляют с 2016 года. В детский садик и школу питьевую воду возят. Техническая вода, которая подается в дома, ей пользоваться нельзя и не возможно», — пишет депутат алапаевской думы Сергей Подкорытов. Со слов жителей, потребление такой воды негативно сказывается на их здоровье. «С 2016 года в поселок перестала поступать питьевая вода. За шесть лет проблемой никто не занялся. Жители поселка начали массово бурить скважины около своих домов, но школы, детсад и больница получают воду в пятилитровых бутылках из Алапаевска», — говорит житель поселка. URA.RU направило запрос в министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и министерство экономики и территориального развития Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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