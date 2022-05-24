В тюменском суде платят в 2 раза меньше, чем продавцам в магазине

25 мая 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

Специалистам суда в Тюменской области готовы платить от 19 тыс. рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Аппарат мирового судьи судебного участка № 4 Тюменского судебного района (п. Богандинский) управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области требуются специалисты на зарплату в 19 тыс. рублей. Такую информацию опубликовала Объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем telegram-канале. При этом кассирам в сети гипермаркетов «Пятерочка» предлагают зарплату от 26 до 31 тыс. рублей в месяц. «Требуются специалисты первой и второй категории. Зарплата от 19 тыс. рублей. Требования к кандидатам: среднее профессиональное или высшее образование по направлениям „юриспруденция“, „документоведение“, „государственное и муниципальное управление“. Опыт работы не требуется. Замещение без конкурса», — указано в сообщении пресс-службы. Работникам обещают квартальное и годовое премирование, гарантии госслужащего Тюменской области, оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, единовременную выплату к отпуску и дополнительные дни к отпуску за выслугу лет. При этом, по данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», кассирам в сети гипермаркетов «Пятерочка» предлагают заработную плату от 26 до 31 тыс. рублей. В обязанности продавцов входят выкладка товара в зале и обслуживание покупателей на кассе. Опыт работы также не требуется.

В Аппарат мирового судьи судебного участка № 4 Тюменского судебного района (п. Богандинский) управления по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области требуются специалисты на зарплату в 19 тыс. рублей. Такую информацию опубликовала Объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем telegram-канале. При этом кассирам в сети гипермаркетов «Пятерочка» предлагают зарплату от 26 до 31 тыс. рублей в месяц. «Требуются специалисты первой и второй категории. Зарплата от 19 тыс. рублей. Требования к кандидатам: среднее профессиональное или высшее образование по направлениям „юриспруденция“, „документоведение“, „государственное и муниципальное управление“. Опыт работы не требуется. Замещение без конкурса», — указано в сообщении пресс-службы. Работникам обещают квартальное и годовое премирование, гарантии госслужащего Тюменской области, оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, единовременную выплату к отпуску и дополнительные дни к отпуску за выслугу лет. При этом, по данным сервиса по поиску работы «Зарплата.ру», кассирам в сети гипермаркетов «Пятерочка» предлагают заработную плату от 26 до 31 тыс. рублей. В обязанности продавцов входят выкладка товара в зале и обслуживание покупателей на кассе. Опыт работы также не требуется.